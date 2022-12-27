Eskişehirli milli yüzücüden bir rekor daha

Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, İstanbul'da düzenlenen bireysel yüzme müsabakalarında 100 metre sırtüstü kategorisinde 59.63 saniyelik derecesi ile 13 yıllık rekorun yeni sahibi oldu.

Eskişehirli rekortmen 17 yaşındaki yüzücü Sudem Denizli bir rekor daha kırdı. Milli yüzücü, 25-29 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen, Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında, 13 yıl önce kırılan rekorun yeni sahibi oldu. En son 2009 yılında eski milli yüzücü Gizem Çam tarafından kırılan rekor, hemşerisi Sudem Denizli'ye geçti. Genç sporcu 100 metre sırtüstü kategorisinde 00:59:63'lük derece ile 17-18 yaş rekorunu elde etmeyi başardı.