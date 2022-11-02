Eskişehirli minikler Cumhuriyet Kupası'nda farklı başarılar elde etti

Pamukkale'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası'na katılan Eskişehirspor'un 2013'lü minik sporcuları, turnuvayı çift kupa ile tamamladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 28-30 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen Cumhuriyet Kupası, farklı şehirlerden takımların katılımıyla gerçekleştirildi. Eskişehirspor'un altyapısında yer alan 2013'lü minik sporcular da turnuvada yer aldı. Fenerbehçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Altınordu gibi takımların da bulunduğu turnuvada Es-Es'li minikler, çift kupa kazandı. Grubu 3'üncü olarak bitiren minik sporcular bronz madalya almaya hak kazanırken, aynı zamanda da turnuvanın en centilmen takımı seçildi.