Eskişehirli minikler hafta sonunu Bursa'da değerlendirdi

Eskişehir Meserret İnel İlköğretim Okulu 2'inci sınıf öğrencileri hafta sonunu Bursa'nın tarihi yerlerini gezerek değerlendirdi.

Sabah erken saatlerde okulun önünde toplanan minikler, öğretmenleri ve velileriyle birlikte Bursa'ya doğru yola çıktı. Ardından Yalova'da mola veren minikle, Safran köyünde kahvaltı yaparak güne başladı. Gün boyu Bursa'daki müzeleri ve tarihi yerleri gezen minikler, Hayrettin Karaca Canlı Ağaç Müzesi ve Atatürk'ün yürüyen Köşkü'nü gezerek keyifli vakit geçirdi. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM)ise minikler, uzay bilimine dair bilgi edindi. Son olarak Trilye'de sahil kenarında denizi seyreden öğrenciler, geçmiş ayların yorgunluğunu attı. Daha sonra dönüş yoluna geçen minikler, gün boyu fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.