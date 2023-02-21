İhlas Haber Ajansı

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Eskişehirli minikler için okul öncesi ücretsiz yemek uygulaması hayata geçirildi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okul öncesi ücretsiz yemek uygulaması başlatıldı.


Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesi eğitim programında öğrenim gören minikler için ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul öncesi yemek uygulamasının, haftada 5 gün ücretsiz bir şekilde gerçekleştirileceği duyuruldu. İkinci dönem eğitim yarıyılının başlaması ile işleme geçen uygulama esnasında, miniklerin güzel görüntüleri de objektiflerden kaçmadı.

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