Eskişehirli öğrencimizin başarısı

Lise Öğrencileri Tübitak Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Finaline katılmaya hak kazandı.

Kurban, Biyoloji, Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında hazırladığı proje ile bölge birincisi olmuştu. Eskişehir Anadolu Lisesi

Biyoloji Öğretmeni Tuğba Tuncel danışmanlığında "Nanopartiküler ilaç adayı olarak elemi ve servi uçucu yağların akciğer kanseri üzerindeki etkilerinin vitro olarak hazırlanması" adlı projeyle hazırlanan lise öğrencisi Beril Kurban, Türkiye finaline Bursa'da katılacak.