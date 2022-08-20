İhlas Haber Ajansı

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Eskişehirli rölyef sanatçısı Neşe Kalınbacak 9. kişisel sanal sergisini açtı

Eskişehirli rölyef sanatçısı Neşe Kalınbacak 9.

kişisel sanal sergisini sanal ortamda açtı.


Kalınbacak, kendi el emeği ile hazırladığı 34 eserini, sanal ortamda hazırlayarak açtığını belirterek, "Sergimde; el yapımı kâğıttan bardak altlığına konan tablolar bulunmaktadır. Ayrıca rölyef, resim, el yapımı kâğıt ürünler, seramik üzerine rölyef ürünler mevcuttur. Kişisel sergimi açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. 9. kişisel sergimde, birçok dalda eserim mevcuttur. El yapımı eserlerimle, Eskişehir'in kültür ve sanatına katkıda bulundum'' dedi.

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