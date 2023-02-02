Eskişehirli şair Fikret Akın'a vefa programı

Eskişehirli şair Fikret Akın'a, Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi'nde vefa programı düzenlendi. Vefa programına: Eskişehirli sanatseverler, davetliler katıldı ve katılım fazla olduğu için program yoğun ilgi gördü.

Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, "Şehrimizde bizlerin ufkunu açan yazarlarımız, şairlerimiz ve sanatçılarımıza vefa borcumuzu ödemek adına ‘ustaya vefa' programını her ay düzenliyoruz. Her zaman kültüre katkı sağlayan sanatçıların yanındayız. Bu programı da: Türk Edebiyatında ‘Bahar Şairi' olarak tanınan Üstad Şair Yazar Fikret Akın adına düzenledik'' dedi.

Programda konuşan şair Fikret Akın, ‘'İnsan ömründe nadide anlar vardır. Bu saatleri, ömrümün defterine yazdım bile. Sanatçıya vefa gösteren derneğimize çok teşekkür ederim'' dedi.

Vefa programı: Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlendi. Moderatör olarak İsmail Gül görev aldı. Eskişehir'de faaliyet gösteren kültür ve sanat derneklerinin ilgi gösterdiği ve sanatseverlerin, nezih bir davetlinin katıldığı etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleşti. Vefa programına; sazıyla Koro Şefi Çağrı Sarılar ve gitar eğitmeni İzzet Yıldırım enstrümanlarıyla eşlik etti. Programda konuşmalar ve şiirler; İşaret Dili Eğitmeni Sedef Ayhan tarafından çevrildi.

Program sonunda: Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses tarafından Şair Fikret Akın'a çiçek buketi takdim edildi.