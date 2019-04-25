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Eskişehirli şair Rengin Duyar'ın başarısı

Eskişehir’in başarılı şairlerinden Rengin Duyar’ın Türkiye’nin dört bir yanında okurlarıyla buluşan ”Sınırsız Mavi” kitabı, henüz dosya halindeyken en çok okunanlar arasına girmeyi başardı.

Eskişehir'in başarılı şairlerinden Rengin Duyar'ın Türkiye'nin dört bir yanında okurlarıyla buluşan ”Sınırsız Mavi” kitabı, henüz dosya halindeyken en çok okunanlar arasına girmeyi başardı.


Duyar'ın, özellikle “Çocukluğum”, “Ölümün Elbisesi Asılmazmış Duvara” ve “Sınırsız Mavi” şiirleri büyük beğeni topladı. İçine zekâ sızdırılmış şiirler yazan Rengin Duyar, dizelerin örtük anlamını çıkarma işini ise okuyucuya bırakıyor. Zaten ilk okunuşta anlaşılan şiire, şiir demek ne derece doğru olur? Kalıplardan uzak, zekayı zorlayan, kapıyı pek aralamayan tarzıyla okuru şiirin serbest dünyasında dolaştırıyor. Özgün bir tarzla hayatı, acıyı, çocukluğu ve çocukça hüzünlerin en naif rengini kendine has bir sesle derinlerden çekip alan şair Rengin Duyar, bundan sonra üreteceklerinin de ipuçlarını veriyor

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