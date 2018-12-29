Eskişehirli sanatçı "Dörtyol İlk Kurşun Destanı" şiiri ile ikincilik ödülü aldı

Eskişehir Şairler Derneği üyesi, eğitimci-şair Fikret Görgün, Hatay Dörtyol'da yapılan şiir yarışmasında "Dörtyol İlk Kurşun Destanı" şiiri ile ikincilik ödülüne layık görüldü.

Dörtyol İlk Kurşun Şiir Yarışması için yurdun farklı illerinden Hatay Dörtyol'a gelen şairlerin katıldığı, 200'ün üzerinde şiir arasından, Eskişehirli eğitimci - şair Fikret Görgün'ün eseri ikinci seçildi. Görgün, katıldığı şiir yarışması ile ilgili, ”Pek çok insanın bilmediği, Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan bir konuya kısaca açıklık getirmek istiyorum. ‘Dörtyol İlk Kurşun' un tarihçesini ve bu şiir yarışmasının neden yapıldığını kısaca şöyle özetleyeyim. 11 Aralık 1918' de Hatay Dörtyol Fransızlarca işgal edilir. 19 Aralık 1918'de; Fransız askeri elbisesi giymiş 2-3 Ermeni, portakal toplayan Mehmet Kara ve ailesine sataşıp olay çıkarır. Mehmet Kara bunları bir güzel döver ve silahlarını alır atar. Mehmet Kara ve kardeşleri Karakese köyüne kaçar. Yaralı Ermenilerin şikayetiyle Fransız askerleri, 19 Aralık'ta Mehmet Kara'yı yakalamak için Karakese'ye gider. Karakeseliler yola barikat kurarlar. Fransızlar; Karakese'ye yaklaşınca, Kara Mehmet ilk kurşunu Fransız askerlerine sıkar ve ateş emrini verir. O esnada 15 Fransız askeri öldürülür, diğer Fransız askerleri kaçarak canını zor kurtarır. Mehmet Kara, Kara Hasan Paşa çetesine katılır ve daha sonra Kuvayı Milliye saflarında düşmana karşı kahramanca mücadele ederler. 9 Ocak 1922'de, Dörtyol düşman işgalinden tamamen kurtulur. İşte 19 Aralık 1918'de Mehmet Kara'nın attığı ilk kurşun, Kurtuluş Savaşı meşalesini tutuşturan ilk kıvılcım olmuştur. Dörtyol Belediyesi, ilk kurşunun atılışının 100'üncü yılında ödüllü bu şiir ve makale yarışmasını düzenledi” şeklinde konuştu.

Aynı yıl yine bir başka yarışmada, birincilik ödülü kazanan Fikret Görgün'ün, bir kısmı birincilik olmak üzere çeşitli yarışmalardan da ödülleri bulunuyor.