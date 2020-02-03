Eskişehirli sanatçı Süheyla Öztürk'ün 'Renklerin suda yansımaları adlı ‘Ebru Sanatı' sergisi Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatür Evi'nde sanatseverlerin katılması ile açıldı.

Sergide yer alan eserler, açılışa katılan sanatseverler tarafından beğeni ve ilgi gördü. Eskişehirli sanatçı Süheyla Öztürk, sergi açılışında yaptığı açıklamada, ‘'Renklerin suda yansımaları adlı ebru sergimi 4 ay gibi kısa süre içinde tamamladım ve bu sergimde sanatseverlerin beğenisine sunarak sergiledim. Sergimde, ipek, saten, kot, deri ve pamuklu kumaşlar ebru yaparak bunlardan kıyafet, çanta, kemer, cüzdan, eşarp, şal, kravat, seccade, kırlent ve şapka gibi ürünler yaptım. Seramik üzerine ebru yaparak; bunlardan takı, süs eşyası, ayna ve kâğıt üzerine uyguladığımız ebru çalışmalarından tablo ve kitap ayracı ve ahşap üzerine uyguladığım ebrudan da takı yaptım. Bu sergimde; yeni ürün olarak ev aksesuarlarına da yer verdim. Bunlar abajur, lambader ve kırlentlerdir. Kıyafet olarak da sadece elbise yaparken, şimdi yelek, gömlek, bluz gibi ürünlerde yaptım ve yapıyorum ve bunları sergimde sergiledim. Sergimiz 6 Şubat tarihine kadar açık kalacaktır'' dedi.