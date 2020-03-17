Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef' çalışması

Eskişehirli rölyef sanatçı Neşe Kalınbacak; atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden evde ‘Rölyef' çalışması yaparak ortaya güzel ve harika eserler çıkardı.

Sanatçı Kalınbacak, üç boyutlu kabartma çalışması yapmaktan mutluluk ve haz duyduğunu belirtti. Neşe Kalınbacak, "Seramiğin üstüne; atık kâğıtlardan kendi tasarladığım sembollerle rölyef çalışması yaparak ortaya güzel eser çıktı. Ayrıca deri çantanın üstüne deri rölyef yaparak, çantanın üstüne monte ettim ve güzel eser meydana geldi. Ayrıca tahta tuvalin üzerine; tuval bezinden 2 tane rölyef yaptım ve harika eser ortaya çıktı. Her türlü zeminin üzerine; kendi emeklerimle ve kendi düşüncelerimle boş vakitlerimde ve muhtelif zamanlarda rölyef yapıyorum. İlerleyen günlerde bu eserlerimi biriktirerek Eskişehir'de sergileyeceğim ve Eskişehir'in sanatına katkıda bulunacağım'' dedi.