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Eskişehirli şehidin naaşı memleketine getirildi

Suriye’de Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un naaşı, memleketi Eskişehir’e ulaştı.

Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un naaşı, memleketi Eskişehir'e ulaştı.


Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bulunan askeri güçlere yol kontrolü sırasında patlayıcı yüklü araçla yapılan hain saldırıda şehit olan evli ve iki çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un naaşı, memleketi Eskişehir'e ulaştı. Hava yoluyla Muharip Hava Kuvvetleri Üs Komutanlığına getirilen şehit Tombul'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle karşılandı.


Karşılama törenine Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, vali yardımcıları, askeri erkân, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.


Şehit Tombul'un naaşı bugün Reşadiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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