İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirli 'Sosyal Mesafe' grubu ses yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği kültür-sanat yarışmalarından ’Sahne Sırası Sende’ ses yarışmasının Türkiye birincisi Eskişehir gençlik merkezlerinden ‘Sosyal Mesafe’ isimli grup oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği kültür-sanat yarışmalarından 'Sahne Sırası Sende' ses yarışmasının Türkiye birincisi Eskişehir gençlik merkezlerinden ‘Sosyal Mesafe' isimli grup oldu.


Korana virüs salgını dolayısıyla çevrimiçi olarak düzenlenen yarışmada Eskişehir gençlik merkezlerinden katılan gençler özgün müzik kategorisinde birinci oldu.


Onur Tepekaya, Belenay Kıraç, Ozan Aziz Açıkgöz, Umutcan Açıkgöz, Taha Nart Balkız ve Koray Topçu isimli gençlerden oluşan Sosyal Mesafe grubu birinci oldu. Yarışma sonucunu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesaplarından duyurarak derece alan gençleri tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.