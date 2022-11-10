Eskişehirli sporcular 10 Kasım koşusunu dereceyle tamamladı

Ankara'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda yarışan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Küçük Erkekler takımı 2 bin metrede Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na 55 ilden takım ve sporcu katıldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı Küçük Erkekler kategorisinde 2 bin metrede Türkiye birincisi oldu. Ferdi sıralamada ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Arda Yüce, Türkiye ikincisi oldu.