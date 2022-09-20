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Eskişehirli sporcular Bursa'dan 12 madalya ile döndü

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate branşı sporcuları, Bursa’da düzenlenen müsabakalarda 12 madalya kazandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate branşı sporcuları, Bursa'da düzenlenen müsabakalarda 12 madalya kazandı.


Bursa'da düzenlenen ve 19 ilden 834 sporcunun katıldığı, Bursa İller Arası Karate Ligi 1'inci etabında Eskişehirli sporcular farklı dereceler elde etti. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü karate branşı sporcuları; 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya kazandı. 12 sporcu arasında birincilik madalyasını kazanan isimler ise Perihan Naz Sakinak, Osman Karavil ve Rüzgar Yörümez oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, derece kazanan sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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