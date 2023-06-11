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Eskişehirli sporcular, milli takım kampına gitti

U18 Rugby Kadınlar Milli Takım Kampı’na davet edilen Eskişehirli sporcular, Denizli’ye gitti.

U18 Rugby Kadınlar Milli Takım Kampı'na davet edilen Eskişehirli sporcular, Denizli'ye gitti.


U18 Rugby Kadınlar Milli Takım Kampı, bu yıl Denizli'de gerçekleştiriliyor. Kampa farklı illerden onlarca rugby sporcusu genç kadın davet edildi. Eskişehir'de yaşayıp rugby sporunu yapan 4 sporcu da milli takım kapına davet aldı. Kampa katılacak olan 4 sporcu, yakınları ve takım arkadaşları tarafından Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden Denizli'ye yolcu edildi.

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