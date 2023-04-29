Eskişehirli sporculardan Denizli'deki Türkiye Şampiyonası'nda 5 madalya

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular, Denizli'de gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya kazanma sevinci yaşadı.

25-30 Nisan tarihlerinde Denizli'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda düzenlenen Çocuk Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Perihan Naz Sakinak, Rüzgar Yörümez ve Sümeyra Yıldız birinci olarak altın madalya, Yasemin Yağmur ikinci olarak gümüş ve Osman Karavil üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 60 ilden 3 bin 500'ü aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada madalya kazanan başarılı sporcular için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tebrik mesajı yayınladı.