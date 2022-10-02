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Eskişehirli sürücüler rüzgara böyle önlem aldı

Eskişehir’de beklenen şiddetli rüzgar ve sağanağa karşı bazı sürücüler, farklı yöntemlerle araçlarını korumaya çalıştı.

Eskişehir'de beklenen şiddetli rüzgar ve sağanağa karşı bazı sürücüler, farklı yöntemlerle araçlarını korumaya çalıştı.


Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre Eskişehir'de sabah saatlerinde şiddetli rüzgar ve sonrasında ise yer yer sağanak yağış bekleniyor. Uyarıların ardından bazı sürücüler, araçlarını korumak için farklı yöntemler seçti. Araçlarının üzerini bez ve farklı örtülerle kapatan sürücüler, aldıkları tedbirler ile dikkat çekti.

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