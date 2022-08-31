Eskişehirli triatloncular başarıya koştu

Afyonkarahisar Bölgesel Triatlon Ligi Finali'nde Eskişehirli sporcular başarı sonuçlar elde ederek tebrik edildi.

Eskişehirli sporcularında katılım gösterdiği Afyonkarahisar Bölgesel Triatlon Ligi Finali sona erdi. 400 metre Yüzme 2400 metre Koşu Kızlar kategorisinde Beyza Bilun Bilgiç 1'nci olurken Beren Urhan ise 3'ncülüğe imza attı. Yine aynı şekilde 400 metre Yüzme ve 2400 metre Koşu Erkekler kategorisinde, Mehmet Emir Güneş; kürsüye 3'ncü olarak çıktı. 200 metre Yüzme ve 1000 metre Koşu'da da Kuzey Çimen 3'cü olarak Eskişehir'i temsil etmişti.

Şampiyona sonrası ödül töreni sona ererek antrenörler ve sporcular tebrik edildi.