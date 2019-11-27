Eskişehirli üreticilerden Antalya'ya ‘Teknik İnceleme Gezisi'

Düzenlenen geziye Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Uygun, Beylikova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Okuyan, HAYKOOP Başkanı Halil İbrahim Bilir, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Vahit Kara, 3 teknik personel ile 11 üreticiden oluşan 18 kişilik üretici grubu katıldı.

Düzenlenen teknik gezi hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, “Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü “Gelin Kardeş Olalım” projesi kapsamında Beylikova İlçe Müdürlüğümüzle ‘Kardeş İlçe' olan Konyaaltı ilçe müdürlüğü ve Antalya Korkuteli Sulama Birliği'ne inceleme amaçlı teknik gezi düzenlendi. Üreticilerimiz tarafından teknik gezinin ikinci gününde Korkuteli'nde bulunan kapasite ve tarımsal faaliyet alanında Dünya'da ve Avrupa'da ön sıralarda yer alan bir firmanın üretim tesisi ziyaret edildi. 3 bin 500 dekarlık alanda kurulu kiraz ve yaban mersini hakkında bilgiler alınarak özellikle meyvecilikte erkenci ve geçici fidan çeşitleri ile telli terbiye sistemi kurulan meyve bahçelerinde incelemelerde bulunuldu. Firmanın Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Hibesinden faydalanarak yaptığı saatte 6 ton kiraz işleme ve paketleme kapasiteli Depolama ve Paketleme tesisi gezildi. Firmada görevli teknik personeller tarafından meyve bahçelerindeki modern sulama teknikleri hakkında üreticilerimize bilgiler verildi. Konyaaltı'nda Örtüaltı Topraksız Çilek Yetiştiriciliği seralarında incelemelerde bulunan üreticilerimiz aynı bölgede Örtüaltı Topraklı Domates seralarını da gezerek iki üretim metodu arasındaki fark ve avantajları hakkında bilgiler edindi. Düzenlenen teknik gezinin üçüncü gününde üreticilerimiz Çağlarca ve Feslikan Yaylalarında küçükbaş hayvancılık işletmelerinde bölgeye özgü Honamlı Keçisi ve damızlık keçi yetiştiriciliği ile ilgili yeni bilgiler öğrendiler. Yıllık bin 200 ton mantar üretim kapasiteli ve bin 500 metrekare kapalı alanda 44 üretim deposu ile üretim faaliyeti gerçekleştiren Tarım Firmasına yapılan ziyarette kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda firma personellerinden bilgiler alındı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ülkemizin 2023 hedefleri vizyonuna uygun olarak başlattığı “Gelin Kardeş Olalım Projesi” kapsamında düzenlenen teknik geziler, çiftçi ve sektör toplantıları, ortak proje uygulamaları, karşılıklı bilgi alışverişi, yeni teknolojilerin takip edilmesi ve tecrübelerin paylaşılması ile Eskişehir il müdürlüğümüz arasında bir birliktelik sağlandı. Üç günlük teknik inceleme gezisi ile İlimiz üretimine yansıyacak kazanımların milli ekonomiye de faydalı olacaktır” dedi.