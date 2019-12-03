Eskişehirli yazar Arif Demirgöz'ün ikinci romanı ‘Nadas' okuyucuları ile buluştu

Eskişehirli yazar Arif Demirgöz'ün ikinci romanı ‘Nadas'; imza gününde okuyucuları ile buluştu.

Eskişehirli yazar Arif Demirgöz, imza gününde yaptığı konuşmasında, ‘'Yüzyılın aşkını ve Anadolu'daki kadim kardeşliği anlatan ikinci ‘Nadas' romanım, okuyucularım tarafından ilgi ile karşılandı. 5 saat süren imza günümde, çok sayıda okuyucularıma kitap imzaladım. Eskişehir ilimiz bir kültür kentidir. Eskişehir halkıyla; dostluğun, kardeşliğin, sevginin, saygının, sanatın, inceliğin, edebiyatın, barışın, insanca bir güzellikle yaşamanın, buluşmanın onurunu ve sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadım. Kitabım, 25 bölümden oluşmaktadır ve 352 sayfadır. Nadas bir devirdir; gelir, geçer ve biter. Aşka, sevgiye küstüğü için nadastadır, bu duygulu yürek. Kırgın kalplerin Nadası sevgiliye kavuşmak için yüreğin bir dinlenceye girmesidir. ‘Nadas' isimli ikinci romanım, yüzyılın aşkını anlatmaktadır. Okuyucularım, bu romanımda oldukça ilgi çekecek bir aşk hikayesiyle karşı karşıya gelecektir. ‘Nadas' romanım; aşk ve kavuşma özlemini içermektedir'' dedi.