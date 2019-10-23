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Eskişehirli yazar Osman Koçak'tan ‘Aşk Dirliği Yunus Emre' kitabı

Eskişehirli yazar Osman Koçak’ın ‘Aşk Dirliği Yunus Emre’ kitabı yayınlandı.

Eskişehirli yazar Osman Koçak'ın ‘Aşk Dirliği Yunus Emre' kitabı yayınlandı.


‘Gözbebeğim' adlı şiir kitabı ve ‘Fırtınalı İklimler' ile ‘Yanılgı' romanlarının yazarı Osman Koçak'ın; ‘Aşk Dirliği Yunus Emre' eseri Eskişehir edebiyatına kazandırıldı. Yazar Osman Koçak yeni kitabıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘'Yunus Emre'nin benim hayatımda çok önemli bir yeri bulunmaktadır. 1961'de Yunus Emre İlköğretmen Okulu'ndan mezun oldum ve öğretmen olarak göreve başladım. Yatılı olarak okuduğum Yunus Emre İlköğretmen Okulu'nda, Yunus Emre'nin düşünceleriyle hemhâl oldum. Onun düşüncelerini, öğretmenlik hayatım boyunca uygulamaya çalıştım. Yunus Emre'den esinlenerek, küçük oğlumun adını Yunus Emre koydum. Ayrıca Yunus Emre'ye saygı besleyen kültürel bir ortamda yetiştim. Benim en büyük arzum ‘Yunus Emre'yi yazmaktı. Bu yüzden ‘Aşk Dirliği Yunus Emre'yi kaleme aldım, Yunus Emre'nin düşüncelerini ve öğretmenlik hayatım boyunca uygulamaya çalıştıklarımı kaleme alarak yazdım ve yazdıklarımı kitap haline dönüştürdüm ve Eskişehir'de yayınlandı'' dedi.


Koçak, Yunus'un; evrensel insanı değerler olan aşk, sevgi, hoşgörü, barış kardeşlik gibi temel duygu düşüncelere' vurgu yaptığını belirtti. Şiirsel bir anlatımla kaleme alınan ve 200 sayfadan oluşan ‘Aşk Dirliği Yunus Emre' romanının, Yunus Emre'yi tanımak ve öğrenmek için önemli bir kaynak olacağı vurgulandı.

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