Eskişehirliler şairler ile buluştu

Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması başladı.

Yerli ve yabancı 23 şairin katılımıyla gerçekleşen ve bu yıl onur konuğu usta şair Lâle Müldür olan buluşmada birçok etkinlik düzenlendi. Buluşmada anmalardan şiir okumalarına, kitap imzasından söyleşilere kadar pek çok etkinlik yer aldı. “Şiir, Bellek ve Salgın” başlıklı oturumda konuşmacı olan Doç. Dr. Gökhan Tunç, şiir ile bellek arasındaki ilişkiyi irdelerken, salgının da sanata ve insana etkilerinden bahsetti. Tunç, “Eskişehir'imizde böylesine köklü bir etkinlik düzenlenmesi beni mutlu ediyor. Okumaktan ve üzerine çalışmaktan büyük haz aldığım şairler ile bir arada olmak çok güzel. Bugün salgını, şiiri ve belleği konuşacağız. Bellek, sanatın neresinde duruyor? Tüm sanatların temelinde bellek vardır, sanatçının geçmişi vardır” diye konuştu.

Ardından Eskişehirliler Özdilek Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte şairlerin kendi sesinden şiirler dinlemenin keyfini

yaşadı. Şiir okumalarında W. Bahadır Bayrıl, Balasz Szöllossy, Birtürk Özkavak, Burak Acar, Elçin Sevgi Suçin, Engin Turgut, Eser Ceran Erdi, Gökhan Arslan, Hayriye Ünal, Hilal Karahan, Lal Laleş, Nalan Kurunç, Oğuzhan Akay, Olcay Özmen, Ömer Asaf Tosun, Ömer Şişman, Sabine Schiffner, Senem Çatinkaya ve Xaqani Hass şiirlerini katılımcılar için seslendirdi. Şiir okumalarında son olarak sahneye çıkan onur konuğu Lâle Müldür okuduğu şiirlerinin ardından katılımcılardan uzun süre alkış aldı.

Etkinlikte her yıl olduğu gibi yine Türk şiirinin yitirilen isimleri de anıldı. Salih Bolat ve Sina Akyol da bu yıl anması yapılan şairler oldu. Oturumda Rahmi Emeç, Ömer Asaf Tosun, Engin Turgut, Oğuzhan Akay, Olcay Özmen ve Gökhan Arslan, Bolat ve Akyol'un şiirlerinin yanı sıra anılarını da katılımcılar ile paylaştı.

“Şiir yaşamın kendisindedir”

"Şiir ve Sinema" oturumunda ise Prof. Dr. Hakan Savaş, şiirin sinema ile ilişkisini ele alan bir konuşma gerçekleştirdi. Savaş, “Şiirin de sinemanın da odağı insandır. Her ikisi de insan ve insana dair değerleri işler. Şiir yaşamın kendisindedir. Aslında şiir yazılmadan önce de vardır. Doğada, toplumda, insanda vardır. Şiir yazılmadan önce yaşamda vardır” dedi.