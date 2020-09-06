Eskişehirlilerin kadın üreticilere desteği büyüyor

Temmuz 2019'da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde (Avlulu Çarşı arkası) hizmet veriyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından üreticilere ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı satış noktasından alışveriş yapan vatandaşlar, doğal ürünlere ulaşmaktan ve üretici kadınların desteklenmesinden dolayı memnun olduklarını ifade ediyor.

“Gıda mühendisi olarak çok memnunum”

Gıda mühendisi olan ve Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda alışveriş yapan Kevser Erdoğdu, satılan ürünlerin doğal ve fiyatlarının uygun olduğunu söyledi. Erdoğdu, “Alışverişimi sürekli buradan yapıyorum. Ben gıda mühendisiyim. Organik gıda ile ilgili de eğitim aldım. İnsanların sıcaklığı da zaten ayrı güzellik. Ayrıca piyasadaki fiyatlarla burası kıyaslanamaz, burası çok ucuz. Gıda mühendisi olarak çok memnunum” dedi.

“Buradan alışveriş yapmak sağlıklı”

Pazar alışverişini her hafta kadın üreticilerden yaptığını ifade eden Fuat Çiftçi, “Her hafta buraya uğruyoruz. Burasının çok faydalı olduğunu düşünüyorum, hem kadın üreticiler için hem de taze ürünler buluyoruz. Pazarda bulamadığımız ürünleri de burada bulabiliyoruz. Ayrıca burası pazara göre çok daha sağlıklı çünkü büyük kalabalıklar oluyor. Burası daha sağlıklı. Günümüzde malum işsizlik de kötü bir sorun, hane halkına önemli getirisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Ürünler daha taze ve doğal”

Batıkent Mahallesi sakinlerinden Zarife Derici de, “Çok memnunuz. Çok güzel ürünler var, devamlı geliyoruz. Kadınlar da destekleniyor, daha da çoğalmasını isterim. Buradaki ürünler daha taze ve doğal. Korona önlemleri de var, bunlardan dolayı burayı tercih ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Kadınlar kendi ayakları üzerinde duruyor”

Hanife Hırçın da kadınların desteklenmesinin önemine değinerek, “Çok seviniyorum kadınlar adına. Kadınları güçlü görmek, tuttuğunu koparıyor görmek, ayaklarının üzerinde durduğunu görmek bizim için çok güzel. Pazarlar gerçekten çok kalabalık. Burada insan daha az. Geçen hafta bir ekmek aldım buradan, bayıldım. Bu hafta yine geldim almaya, emeği geçenlere çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Keskin Mahallesi'nden projeye katılan kadın üretici Süheyla Bağ ise, “Kendime göre meyve ağaçlarım var, sebzeler de ekiyorum. Fasulye, kabak, mısır ekiyorum ve getirip satıyorum burada. Allah razı olsun Ahmet Ataç başkanımızdan, bize böyle bir fırsat sağladığı için. Elimizde harçlığımız oluyor. Ürünlerimiz ilaçsız, vatandaşlar çok beğeniyor. Elimde bir şey kalmadı, satıldı. Ne erik kaldı, ne mısır. Elma, pancar hepsi satıldı. Çok memnunuz. Bize böyle fırsat tanındığı için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Eskişehir için bir şans”

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Çetin Toraman, “Bu, Tepebaşı Belediyesinin çok büyük hizmetlerinden bir tanesi. Niçin çok büyük hizmet? Öncelikle kadın ve üretim var. Ülkemizde kadınların yaklaşık yüzde 70'i hiçbir şekilde çalışma imkanı bulamıyor, kendilerine iş hayatında yer bulamıyor. Ama Tepebaşı Belediyesinin bu şekilde satış noktası açmış olması Eskişehir için bir şanstır, kadınlar için bir şanstır, üreticiler için bir şanstır. Daha büyük bir hizmet olamaz diye düşünüyorum. Ürünlerin hepsi çok taze. Örneğin sabah toplanmış ya da dün toplanmış, gelmiş. Üreticiler kendi ürettikleri ürünleri getiriyorlar, birinci elden vatandaşa ulaştırıyorlar. Üstelik yöremizin ürünü. Ben herkese buraya gelmelerini kesinlikle tavsiye ederim” diye konuştu.

Üretici kadınlara verilen destekler ile üretim alanları genişlerken, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın temeli de sağlamlaştırılmış oluyor. Korona virüse karşı önlemlerin aksatılmadığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 2/1 (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesi ve cumartesi günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde kent halkı ile buluşuyor.