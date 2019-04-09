Eskişehirpor ateş hattından uzaklaşmak istiyor

Lig ekibi Eskişehirspor, ligin 29. haftasında karşılaşacağı Birevim Elazığspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde 6 maç aradan sonra Osmanlıspor karşısında 4-2 galip gelerek moral bulan Eskişehirspor, Elazığspor'u da yenip seri yakalamak istiyor. Bu kapsamda siyah kırmızılı ekip, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ile çalışmalara başladı. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 70 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman; pas çalışması, koordinasyon ve yarım saha oyun ile tamamlandı. Sakatlığı bulunan Sezgin Coşkun ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Diğer yandan müsabaka öncesinde Eskişehirspor 28 puanla 15. sırada, Elazığspor ise 23 puanla 17. sırada bulunuyor. 2 takım için de hayati önem arz eden karşılaşma küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor.