Eskişehirspor: 0 Amasyaspor 1968: 2

Eskişehirspor sahasında ağırladığı Amasyaspor 1968'e 2-0'lık skorla mağlup oldu.

TFF 3. Lig'in 27'nci haftasında Eskişehirspor, Amasyaspor 1968 ile Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Çok sayıda taraftarın tribünde yerini aldığı maça, konuk ekip Amasyaspor 1968 hızlı başladı. Maçın 10'uncu dakikasında futbolcusu Yakup Zorlu'nun golü ile Amasyaspor 1968, 1-0 öne geçti. 45+1'inci dakikada Eskişehirspor'dan Serdar Sudun ve Tolga Yakut, Amasyaspor 1968'den ise Muhamed Emin Balcılar sarı kart gördü. Çekişmeli geçen maçın ilkyarısında başka gol olmazken konuk ekip soyunma odasına önde girdi.

İkinci yarıda skorda eşitliği yakalamak isteyen Es-es, ataklarını sıklaştırdı. Amasyaspor 1968'de Enes Salih Çavdar 64'üncü dakikada, Taha Aydınlı ise 68'inci dakikada, Eskişehirspor'da da Mustafa çağlayan 82'nci dakikada sarı kart gören isimler oldu. Müsabakanın 90+9'uncu dakikasına Fevzi Can Bozkuş'un golüyle farkı ikiye çıkaran Amasyaspor 1968, sahadan üç puanla ayrılan ekip oldu.