İhlas Haber Ajansı

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Eskişehirspor, 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor

TFF 3.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü karşılaşacağı 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.


Eskişehirspor, Lig'in ikinci haftasında evinde 1922 Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Es-Es'li oyuncular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde çalışmalara başladı. Dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, fonksiyonel ısınma hareketlerinin ardından sınırlı alan oyunları ile çalışmalara devam etti. Antrenman aerobik parkur çalışması ile sona erdi.


Öte yandan antrenmanlar maç öncesi belli aralıklarla ve program dahilinde devam edeceği öğrenildi.

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