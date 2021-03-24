İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor 3 günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor 4 Nisan’da oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor 4 Nisan'da oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.


Milli maçlar nedeniyle bu hafta sonu maç oynamayacak olan Eskişehirspor, 4 Nisan'da Altınordu deplasmanında sahaya çıkacak. Önünde yaklaşık 2 haftalık zaman olan siyah-kırmızılı ekip, 3 günlük iznin ardından antrenmanlara başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından takımlar halinde maç yaptı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.