İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, TFF 1.

Lig'in 8. haftasında evinde konuk edeceği Akhisarspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde saat 11.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Tedavileri süren Muhammet, Selman ve Ömer Faruk ise antrenmanda yer almadı. Siyah-Kırmızılı takım, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.