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Eskişehirspor Alman devi Schalke ile aynı kaderi paylaşıyor

TFF 1.

Lig'de geçen sezonla birlikte 26 maçtır kazanamayan Eskişehirspor, Bundesliga'nın köklü takımlarından Schalke 04 ile aynı kaderi paylaşıyor.


Ligin 13. haftasında Tuzlaspor'a kendi evinde 2-0 kaybeden Eskişehirspor, galibiyet hasretini 26 maça çıkardı. Bu alanda Alman devi Schalke de Eskişehirspor gibi tam 26 maçtır liginde galibiyet yüzü görmüyor. Liglerinin son sıralarına demir atan iki köklü kulüp, gol yollarında da zorlanıyor. Bu sezon 5 gol atıp 26 gol yiyen Eskişehirspor'un eksi 21 averajı bulunuyor. 6 gol atıp kalesinde 31 gol gören Schalke'nin ise eksi 25 averajı bulunuyor.

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