Eskişehirspor, Amasyaspor FK maçı hazırlıklarına başladı

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü oynayacağı Amasyaspor FK maçı hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, Lig'in onuncu haftasında deplasmanda Amasyaspor FK ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Teknik Direktör Emre Özbayer yöntetiminde çalışmalar başladı. Es-Es'li oyuncular serbest ısınmanın ardından pas çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. Dar alanda oyun ile çalışmalar tamamlandı. İdman programının maça kadar farklı antrenmanlarla devam edeceği öğrenildi.

Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 7 puan ile ligde 15'inci sırada yer alırken, Amasyaspor FK ise 6 puan ile 17'nci sırada bulunuyor.