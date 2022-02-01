Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig'in 24. haftasında Amedspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, maç hazırlıklarına başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, gruplar halinde fitness salonunda çalışmalarını tamamladı. Hazırlıklara yarın öğle saatlerindeki antrenmanla devam etmeyi planlayan Eskişehirspor, Amedspor ile 6 Şubat Pazar günü saat 13.00'te kendi evinde karşılaşacak.