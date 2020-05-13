İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor antrenmanlara başladı

Eskişehirspor, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglere verilen aranın ardından hazırlıklarına bugün başladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, lig hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Siyah-kırmızılı ekip, korona virüs salgını dolayısıyla uzun bir süre sonra takım olarak bugün antrenmana çıktı. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde toplanan takım, 2 gruba ayrılarak antrenmana başladı. Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren EsEs, aktivasyon koşusu yaptı. Sosyal mesafe kurallarına uyan futbolcular koşunun ardından idmanı noktaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.