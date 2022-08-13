İhlas Haber Ajansı

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Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maç sonucu: 2-0

Yeni sezon hazırlık çerçevesinde karşılaşılan Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maçı, 2-0 sona erdi.


Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bugün saat 17.00'da Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı. Afyon Zafer Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ikinci hazırlık maçında Eskişehirspor, rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Hazırlık maçının ilk devresine 0-0 girilen müsabakada goller, 61'nci ve 82'nci dakikalarda geldi. Fiziksel teması bol olan karşılaşmada ise oyun hakem düdüğü ile birçok kez durdu.

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