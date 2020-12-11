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Eskişehirspor, Balıkesir deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı

TFF 1.

Lig'in 14. haftasında Eskişehirspor yarın Aydeniz Et Balıkesirspor'a konuk oluyor.


Lig'in 14. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Eskişehirspor, yarın oynanacak maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Var yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, çift kalede yapılan maçla sona erdi.


Eskişehirspor kafilesi, saat 14.30'da maçın oynanacağı Balıkesir'e hareket edecek.

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