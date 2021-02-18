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Eskişehirspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor TFF 1.

Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Siyah-kırmızılı ekip ligin 22. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde saat 11:00'de başlayan antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından dar alanda pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. İdmanın son bölümü ise taktik ağırlıklı geçti.


Eskişehirspor Bandırmaspor karşılaşması 19 Şubat Cuma günü saat 16.00'da oynanacak.

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