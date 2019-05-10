Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay görevini bıraktığını açıkladı

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftada Afjet Afyonspor ile Eskişehirspor'un oynadığı maçın ardından taraftar Başkan Kaan Ay'ı istifaya davet etti. Bunun üzerine Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Kaan Ay, Eskişehirspor Kulübü başkanlığını bıraktığını söyledi. Herkesin sevineceği bir anda taraftarın kendisini istifaya davet ettiğini ve yalan yanlış bilgilerle insanların beyinlerinin yıkandığını ifade eden Başkan Ay, "Hepiniz takdir edersiniz ki başarının sahipleneni çok olur. Başarısızlığı kimse üstlenmez. Bu hayat böyledir. Şimdi biz 36 yaşında girdik bu şeye. Kimse inanmıyordu, herkes bu kulüp düştü, bu tahta açılmaz dediği noktada biz ismimizi koyduk bu kulübe bir şey olmasın diye Allah korusun bugün herkes seviniyor. Biz açtık, onu yaptık, bunu yaptık. Onlar da sevinsin, sevinmek herkesin hakkı ama Allah korusun kötü bir şey olsaydı, bu takım küme düşseydi ne olacaktı? Ben bu şehirde bütün kariyerimi bitirecektim. Ben bunu göze alarak girdim bu işe. Neden bıraktığım konusuna bir kez daha girmek istiyorum. Biz Afyon maçından sonra hiçbir şey yok, herkesin sevineceği bir anda takım ligde taraftar beni istifaya davet ediyor. Biz ne yaptık ki ya? Biz tribünü ödemişiz takımın. Yemeğini yapmışız, her deplasmana götürmüşüz, maaşlarını vermişiz futbolcuların iki maaşımız kalmış sadece vermediğimiz. Biz her şeyi yapmışız. Biz neden istifaya davet ediliyoruz? Başarısız mıyız da istifaya davet ediliyoruz? Ben bunu anlamadım. Zaten bu kulüp böyle şeyler yapıla yapıla bu hale geldi. Tatilde benim kafam telefonda yok o arıyor, yok bu arıyor, Fransa'ya futbolcu mu satmaya gittin diyorlar, sponsor mu bulmaya gittin diyorlar. Ya kardeşim tatildeyim diyorum ne alakası var. Yalan yanlış bilgilerle insanların beynini yıkadılar. Bu sosyal medya olayı zaten sıkıntı bir olay. Kafayı çeken yazıyor yani. Böyle yapıla yapıla bu kulüp bu hale geldi. Ben vicdanen rahatım kardeşim" şeklinde konuştu.

"Bu markayı, bu bayrağı yere düşürmedik"

Yaptıklarıyla Eskişehir'e olan vefa borcunu ödediğini söyleyen Başkan Ay, herkesten helallik isteyerek, "Kongre sürecine girdik biliyorsunuz. Ben bundan sonra başkan adaylarımız şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra herkes öyle diyormuş. Proje üretebilecek futbolcu satmadan yöneten, acil başkanlar arıyorlarmış. Buyursun gelsinler. Kayıtlar açıktır. Hemen gelsinler. Bugün yarın değil. Hemen gelip bu kulübe sahip çıksınlar. Bu şehre bir vefa borcum var. Gerçi Vefa İstanbul'da bir semt adı ama neyse önemli değil. Benim bu şehre bir vefa borcum var. Her caddesinde, her sokağında bir anımın olduğu bu şehre bir vefa borcum vardır. Ben bu hizmetleri yaparak bu vefa borcumu ödediğimi düşünüyorum. Ben bütün yönetici arkadaşlarıma beni bu dönemde yalnız bırakmayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Fuat hocama çok teşekkür ediyorum. Teknik heyete çok teşekkür ediyorum. Eskişehirspor bu şehrin en değerli markasıdır. Bu markayı, bu bayrağı yere düşürmedik. Layık olduğu yerde tuttuk. İnşallah bizden sonra gelecek arkadaşlar da bu bayrağı daha ileriye götürürler. Eskişehirspor layık olduğu yere gelir diyorum" diye konuştu.