Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören:

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Akgören, "Sözleşmesi bitecek oyuncuların bazıları ile yola devam etmek istiyoruz. Ancak henüz anlaşmaya varamadık. Görüşmelerimiz sürüyor. Ön görüşmeler yapıldı. Son olarak bir kaç gün içinde ben de görüşeceğim. 2-3 haftaya netleşeceğini umuyorum" dedi.

Sözleşmesi biten oyuncuların oynatılmaması konusunda Teknik Direktör Cengiz Seçsev ile görüşmediklerini kaydeden Akgören, "Hangi futbolcuyu oynatacağı hocamızın tasarrufu. Prensip gereği ben karışmam. Sözleşmesi biten oyuncuların kalıp kalmayacağı netleştikten sonra gereğini yaparız" dedi.