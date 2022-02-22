Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yarın deplasmanda oynayacağı Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, düz koşu ve rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirdi. Tamamlanan hazırlıkların ardından Eskişehirspor kafilesi, bugün öğle saatlerinde İzmir'e hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 17 puan ile ligde 18'inci sırada yer alırken, Bucaspor ise 36 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.