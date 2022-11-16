İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehirspor, Çatalcaspor maçına hazırlanıyor

TFF 3.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, cumartesi günü oynayacağı Çatalcaspor maçına hazırlanıyor.


Eskişehirspor, Lig'in 12'nci haftasında Çatalcaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Teknik Direktör Emre Özbayer yönetiminde yapılan çalışmalar sürüyor. Dün yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular, ısınmanın ardından beşe iki ve geçiş çalışması ile maça hazırlandı. Antrenman dar alanda oyun ile tamamlanırken, idman programının maç öncesine kadar farklı antrenmanlarla devam edeceği öğrenildi.


Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 8 puan ile ligde 16'ncı sırada yer alırken, Çatalcaspor ise 13 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.