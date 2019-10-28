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Eskişehirspor, Demirbakan ile 6 resmi maçta 5 yenilgi aldı

TFF 1.

Lig'in son sırasında bulunan Eskişehirspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile çıktığı 6 resmi maçta 5 yenilgi aldı.


Fuat Çapa'nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Coşkun Demirbakan, siyah-kırmızılıların ligdeki kötü gidişatına dur diyemedi. Demirbakan ile 6 resmi müsabakaya çıkan EsEs, 5 defa sahadan puansız ayrıldı. Eskişehir temsilcisi, Demirbakan yönetiminde ki tek galibiyetini Menemenspor'a karşı 3-0'lık skorla aldı. Eskişehirspor, Menemen galibiyetinin ardından sırasıyla; Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü Turu'nda Diyarbakırspor'a 2-1, Hatayspor'a 1-0, Karagümrük'e 3-1, Akhisar Belediyespor'a 2-1 ve son olarak Giresunspor'a da 3-1 mağlup oldu.

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