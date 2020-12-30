Eskişehirspor devre arası öncesi son maçına hazırlanıyor

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, lige verilecek devre arası öncesi Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-kırmızılılar, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde gerçekleşen birinci antrenmanda çabukluk ve kuvvet çalıştı. Antrenmanda tedavileri süren Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu ve Muhammet Yahya Akbulut yer almadı. İzolasyon süreci devam eden Kaan Gül ve Halil İbrahim Öner de idmana katılamadı. EsEs, günün ikinci antrenmanına saat 16.00'da başlayacak.