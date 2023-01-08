Eskişehirspor devre arasında hazırlıklarını sürdürüyor

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına Yalova kampında devam ediyor.

Devre arasında Yalova'da kampa giren Eskişehirspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Teknik Direktör Emre Özbayer ve ekibi yönetiminde Yalova Atatürk Stadyumu'nda çalışan siyah-kırmızılılar, antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Sonrasında 5'e 2 çalışma ve geçiş oyunuyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor, verilen aradan sonra ligin 18. haftasında 15 Ocak Pazar günü Belediye Derincespor'u konuk edecek.