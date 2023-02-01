Eskişehirspor Emre Özbayer ile yolları ayırdı

Eskişehirspor kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Teknik Direktör Emre Özbayer ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda ayrılıkla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik direktörümüz Emre Özbayer ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz."