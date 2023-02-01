İhlas Haber Ajansı

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Eskişehirspor Emre Özbayer ile yolları ayırdı

Eskişehirspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Emre Özbayer ile yolların ayrıldığı açıkladı.


Eskişehirspor kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Teknik Direktör Emre Özbayer ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda ayrılıkla ilgili şu ifadeler kullanıldı:


"Teknik direktörümüz Emre Özbayer ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz."

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