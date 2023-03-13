Sezonun ilk 18 karşılaşmasında sadece 10 puan toplayan Eskişehir ekibi, transfer tahtasının açılmasının ardından oynadığı son 5 mücadelede ise 8 puan elde etti.

Son yıllarda yaşadığı maddi problemlerden dolayı TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Eskişehirspor, eski günlerine dönmeyi hedefliyor. 7 dönemdir süren transfer yasağını şubat ayında kaldıran Eskişehir ekibi, takıma katılan yeni futbolcularla birlikte tekrar çıkış aramaya başladı. Sezonun ilk 18 mücadelesinde sadece 10 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, transfer yasağının kalkmasının ardından oynadıkları son 5 müsabakadan 8 puan çıkardı. Es Es, son olarak alt sıralarda bulunan veren bir diğer ekip olan Edirnespor'u, deplasmanda 2-1'lik skorla geçerek, ligde kalma hedefini sürdürdü.

Yasak sonrası 20 futbolcu takıma katıldı

Eskişehirspor yönetimi, 2016-2017 sezonunda eski oyuncusu Erkan Zengin'i transfer ettiği Trabzonspor'a olan yaklaşık 6 milyon TL'lik borcu ödedi ve uzun süredir devam eden transfer yasağını kaldırdı. Es Es, yasağın kalkmasının ardından bir çoğuyla daha önceden prensipte anlaştığı 20 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Son 5 maçta 8 puan

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Eskişehir ekibi, bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda topladığı 18 puanla 17. sırada bulunuyor. Es Es, 18 puanın, 8'ini ise son 5 maçta hanesine yazdırdı.