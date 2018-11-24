Eskişehirspor evinde 1 puana razı oldu

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor evinde Ümraniyespor ile berabere kalarak 1 puan aldı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın cezalı olması sebebiyle takımın başına geçen Antrenör Zorluer, maç sonrasında yaptığı açıklamada iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

“Umarım son 4 maçı da beklediğimiz puanı alarak tamamlarız”

İlk yarıda Eskişehirspor'un oynayacağı son 4 maç için hedef koydukları bir puan olduğunu ifade eden Antrenör Zorluer, “Seyircimizin önünde onların desteği ile coşkulu bir şekilde oynadık. Bireysel hatalar yüzünden 2 gol yedik. Oyunsal anlamda da skorsal anlamda da iyi bir oyun sergiledik devre bitene kadar. İkinci yarıya tedirgin başladık. Sonra da golü yeyince, skoru korumak adına mücadele edip şoktan çıkmaya çalıştık. Zaman zaman kontra ataklarla gol bulmaya yöneldik ama son 20 dakikayı da 10 kişi oynayınca bu sefer tamamen skoru korumak adına mücadele ettik. 12 puanımız var. Bu 12 puanı da kendi sahamızda aldık. Hedef koyduğumuz bir puan var. 4 maçımız kaldı ilk yarı adına. O 4 maçı da beklediğimiz puanı alarak tamamlamak istiyoruz. İkinci yarıda her şey yolunda giderse Eskişehirspor'un özlediği o güzel dönemler için inşallah iyi bir şekilde start verip sezonu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.