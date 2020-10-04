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Eskişehirspor evinde beraberliği tek golle aldı

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Serkan Topkaya, Ümraniyespor maçının ardından, “Geriden gelerek skoru dengelemesinden son derece mutluyuz” dedi.


Eskişehirspor ligin 4. haftasında evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Serkan Topkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Topkaya, “Maçı iki bölüm halinde değerlendirmek mümkün. Gol yediğimiz dakikaya kadar ve sonrası olarak değerlendirebiliriz. Takımımız iyi mücadele etti. Penaltıya kadar birkaç net pozisyonumuz vardı fakat değerlendiremedik. Eğer değerlendirseydik, şu an farklı bir durumu konuşuyorduk. Golden sonra güzel tepki verdik. İkinci yarıdan sonra rakibe baskı kurup golü bulduk. Golden sonra da baskımız devam etti. Hakemi eleştirmek istemiyorum ama gördüğümüz iki tane net pozisyon vardı. Biz bunları penaltı olarak değerlendirdik. Eğer penaltı verseydi, şu an farklı şeyler konuluyor olacaktık. Geriden gelerek skoru dengelemesinden son derece mutluyuz. Bu milli maç arasında çalışarak eksiklerimiz gidermeye çalışacağız” diye konuştu.

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