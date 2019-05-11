Eskişehirspor evindeki son maçında puan alamadı

Lig takımlarından Eskişehirspor, evinde oynadığı sezonun son maçında puan alamadı.

Evinde Adanaspor ile karşılaşan Eskişehirspor 3-0'lık skor ile sezonun son iç saha maçında mağlubiyet yaşadı. Maçın ardından konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, bu sezon çok şey öğrendiğini söyleyerek, “Sezonun son iç saha karşılaşmasında galibiyet ile veda etmekti ama istediğimiz gerçekleşmedi. Karşılaşmayı genel olarak değerlendirecek olursak pozisyon olarak daha iyi pozisyonlara girdiğimizi söyleyebiliriz. Ama futbolda golü atamadığınız zaman maalesef karşılaşmayı kazanamıyorsunuz. İkinci devre biraz daha hareketli olalım diyerek birkaç değişiklik yaptık ama maalesef yemiş olduğumuz 2'nci ve 3'üncü golden önceki pozisyonlarda tekrar bakmamız lazım. Bana göre ikisi de faul. Ama bazen karşılaşmayı yönetenlerin maça etkisi olmadığını söylesek de bugün ne kadar etkili olduğunu gördük. Bundan dolayı üzgünüz. Ligin iç sahadaki son karşılaşmayı galibiyet ile taraftarlarımıza hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Bundan dolayı üzgünüz. Afyon karşılaşmasından sonrasında söylediğimiz gibi hedefimize amacımıza ulaştık. Bundan dolayı da mutluyuz. Zor bir sezondu. Acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız bir sezondu. Bu sezon da çok ders çıkarılması gereken bir sezon oldu. Eskişehirspor'un çok ders çıkarması gerekiyor. Bu sezon çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Bana çok şey kattı bu da bir gerçek. Belki maddi anlamda bir şey katmadı ama manevi anlamda çok şey kattı. Bazı şeyleri maddi olarak alabilirsiniz ama manevi olarak alamazsınız. Bu sezon benim en büyük kazancım bu oldu. Ne pişmanım ne de en ufak bir geriye dönüp baktığımızda neden yaptım demedim. İyi ki yaptım dedim. Burası bizim evimiz, burası bizim camiamız. Biraz önce de söylediğim gibi gelecek için doğru şeyler yapılması gerekiyor. Bu sezon Karabük olayı var. Daha önceki sezonlarda değişik olaylar var. Bu futbolda hafife alınacak bir ortam değil. Onun için birlik ve beraberliği bir an önce sağlayıp tekrar hedef belirlenmesi lazım. Eskişehirspor'un içinde bulunduğu süreç kişilerin grupların değil camianın yapması gereken bir şey” ifadelerini kullandı.