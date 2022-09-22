İhlas Haber Ajansı

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Eskişehirspor, Hacettepe 1945 SK maçına hazırlanıyor

TFF 3.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, cumartesi günü oynayacağı Hacettepe 1945 SK maçı hazırlıklarına devam ediyor.


Eskişehirspor, Lig'in dördüncü haftasında, evinde Hacettepe 1945 SK ile karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde Eskişehirspor kafilesi, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Dün yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması yaptı. Sınırlı alan oyunlarıyla sona eren antrenmanın ardından, çalışmaların maç gününe kadar farklı programlarla süreceği öğrenildi.


Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 1 puan ile ligde 17'nci sırada yer alırken, Hacettepe 1945 SK ise 2 puanla 15'inci sırada bulunuyor.

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