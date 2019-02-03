İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor, hazırlıklara ara vermeden başladı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 21. haftasında deplasmanda oynanacak Karabükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Eskişehirspor, ara vermeden antrenmanlara başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 85 dakika sürdü. İki gruba ayrılan takımda Gençlerbirliği karşısında oynayan futbolcular rejenerasyon ve core çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve dar alan oyun ile antrenmanı tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.